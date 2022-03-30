При освобождении Ирпеня погибли около 50 бойцов ВСУ и территориальной обороны

Ирпень благодарен своим защитникам / Коллаж "Сегодня"
Полностью освободить Ирпень после почти двух недель оккупации 30% города удалось благодаря героическому сопротивлению военных, подразделений СБУ "Альфа", "Омега", Главного разведуправления и территориальной обороны. Однако в боях за город погибли около пятидесяти защитников Украины.
Об этом рассказал мэр освобожденного Ирпеня Александр Маркушин на пресс-конференции, о чем сообщает телеграм-канал "Сегодня".
Что известно
"Я хотел бы поблагодарить тех людей, кто помог удержать наш город и освободить его. Это наши военные, подразделения СБУ "Альфа", "Омега", Главное разведуправление, 80-ка, 72-я и территориальная оборона – благодаря этим парням удалось удержать и отвоевать Ирпень. Это наши герои. К сожалению, 16 парней из нашей территориальной обороны погибли, 29 в больнице. Если сравнить еще ВСУ – до 50 людей погибли и около сотни – раненых", – отметил Александр Маркушин в эфире.
Маркушин уточнил, что под оккупацией временно находилось 30% города.
Обстановка в Ирпене
- Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.
- Власти города сообщили, что с 30 марта в Ирпене начнут искать пропавших в результате войны людей и расчищать город от завалов. Кроме того, будут эвакуировать раненых и хоронить умерших.
- 29 марта Александр Маркушин заявил, что в город пока возвращаться не стоит. По его словам, находиться там пока опасно и сейчас проводится полная зачистка от российских оккупантов.