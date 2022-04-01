Під час визволення Бучі загинув ексмер Сміли Олексій Цибко

Олексій Цибко загинув у бою під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Києвом під час виконання бойового завдання загинув колишній мер Сміли, екскапітан збірної України з регбі Олексій Цибко. Про це у Facebook повідомила його хрещениця Анастасія Герасименко.

За її словами, Цибко загинув 31 березня під час визволення від російських окупантів міста Бучі.

Реклама

"Вчора, звільняючи місто Буча від рашистів загинув справжній чоловік, справжній воїн та патріот нашої держави, мій хрещений батько Цибко Олексій. Вічна пам'ять тобі. Ти був справжній, відкритий, добрий. Я пишаюся, що ти був моїм хрещеним. Дякую тобі за все. Прощавай, Льошо. Олексій Цибко", – написала Герасименко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Бучу небезпечно повертатися, оскільки і житлові будинки, і навіть тіла загиблих заміновані.

Реклама

Зі свого боку, Міністерство оборони України розмістило відео зруйнованої Бучі, за яким евакуйовані городяни намагалися дізнатися, що сталося з їхніми будинками.