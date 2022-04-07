Надають притулок і їжу: як допомагають евакуйованим у Запоріжжя маріупольцям

Переселенців забезпечують найнеобхіднішим / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Тисячі маріупольців змушені були покинути рідні домівки через військову агресію Росії. Чимало з них виїхало в Запоріжжя, де для них розгорнули притулки.

Як передає "Сьогодні", Фонд Ріната Ахметова продовжує щодня надавати переселенцям їжу.

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Допомогу скеровують до "Зеленого центру Метінвест", який розташований у Запоріжжі. Станом на 7 квітня маріупольцям передали 1000 продуктових наборів, до складу яких входять:

борошно;

макарони;

цукор;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом волонтери спілки роздали тим, хто цього потребував, понад 6000 наборів із найнеобхіднішим.

Підтримки вистачить усім

За словами керівника громадської спілки "Зелений центр Метінвест" у Запоріжжі Олександра Балаби, Фонд Ріната Ахметова вже багато років займається благодійністю. Під час війни ця підтримка є і буде ще істотнішою, її вистачить на всіх.

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На складах усе є. Єдине, що нам потрібно, щоб люди до нас приходили та отримували ці набори. І, звісно ж, нам потрібно, щоб закінчилася війна, – зауважив Балаба.

Психологічна допомога

Війна та екстрений виїзд зі звиклих місць – неабиякий виклик для людської психіки. Відтак, для переселенців організуваликабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.

За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.

Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.

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Раніше ми розповідали, що в Україні стартував проєкт безкоштовної психологічної допомоги для дітей та дорослих. Для українців також відкрили "гарячу лінію", де можна безоплатно поспілкуватися з психологом.