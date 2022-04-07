Предоставляют приют и еду: как помогают эвакуированным в Запорожье мариупольцам

Переселенцев обеспечивают самым необходимым / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Тысячи мариупольцев вынуждены были покинуть родные дома из-за военной агрессии России. Многие из них уехали в Запорожье, где для переселенцев развернули приюты.

Как передает "Сегодня", Фонд Рината Ахметова продолжает ежедневно предоставлять переселенцам пищу.

Реклама

Помощь направляется в "Зеленый центр Метинвест", который расположен в Запорожье. 7 апреля мариупольцам передали 1000 продуктовых наборов, в состав которых входят:

мука;

макароны;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В целом волонтеры раздали тем, кто в этом нуждался, более 6000 наборов с самым необходимым.

Поддержки хватит всем

По словам руководителя общественного союза "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Александра Балабы, Фонд Рината Ахметова уже много лет занимается благотворительностью. Во время войны эта поддержка есть и будет еще более существенной, ее хватит на всех.

Реклама

На складах все есть. Единственное, что нам нужно, чтобы люди к нам приходили и получали эти наборы. И, конечно, нам нужно, чтобы закончилась война, – заметил Балаба.

Психологическая помощь

Война и экстренный выезд из привычных мест – большой вызов для человеческой психики. Для переселенцев организоваликабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

По последним данным, каждый десятый человек из "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу Травма войны и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Для украинцев тоже открыли "горячую линию", где можно безвозмездно пообщаться с психологом.