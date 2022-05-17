Підуть на штурм? Чому армія загарбників посилила обстріли на Донбасі

Російські військові завдають ударів по Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують штурмувати Донецьку область. 17 травня загарбники завдали удару по Авдіївці, а також обстрілюють Очеретинську громаду. У деяких населених пунктах немає електрики.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ситуація у Донецькій області
Росіяни не припиняють масових обстрілів по всій лінії фронту – від Вугледара до Бахмута.
Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає.
У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – ведуться відновлювальні роботи.
В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше.
У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів.
Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання.
Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.
У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач – частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт.
Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко
Окупанти масовано обстріляли Бахмут, є жертви
Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. Так, уночі 7 травня на Донеччині вороги здійснили масові обстріли по всій лінії фронту та удари по містах у тилу. На жаль, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що кількість жертв буде вищою.
У місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.