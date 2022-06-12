Тому що – Україна! Окупанти зганьбилися з "днем Росії" в Херсоні

Спроба відсвяткувати день РФ у Херсоні провалилася / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області окупаційна влада організувала святкування дня Росії. Але місцеві жителі на свято не прийшли. Присутня була лише пара десятків людей. Про це розповів Суспільному голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 або 40 людей. Навіть якщо врахувати тих, хто ходить на всі свята, попри їхнє політичне забарвлення, їх мало бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого", – сказав Самойленко.

Відомо, що вже відбулися перші з запланованих окупаційною владою заходів — біля пам'ятника Потьомкіну та у ККЗ "Ювілейний".

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За словами херсонського політолога Володимира Молчанова, по фото, які встигла вже опублікувати окупаційна влада, біля пам'ятника Потьомкіну було 33 особи без військової форми та п'ятеро у російській військовій формі.

"Про відкриття "свята" — це просто смішно. Навіть попри спроби оператора якось знімати знизу, щоб візуально не показувати цю жалюгідну кількість, можна було порахувати індивідуально кожного", — сказав він.

У свою чергу радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що росіяни підготували заходи не лише в Херсоні, а й по всій області.

"По всій області росіяни організували у традиційному своєму стилі концерти "пісні та танцю" Південного військового округу. Анонсовано також виступи співаків, а по області – творчих колективів", – сказав Хлань.

Також Хлань повідомив, що рух Опору розклеїв по всьому місту листівки.

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"Сьогодні по всьому Херсону рух Опору розклеїв листівки з QR-кодами, за якими можна докладніше ознайомитися з пропозиціями "Здав окупанта – отримай гроші" тощо. Такі листівки наклеїли навіть на будівлю, де військові РФ розмістили свій штаб ФСБ, і на зайняті росіянами адміністративні будівлі", – розповів він.

Окупанти загрожують референдумом про входження до РФ

Російські окупанти не залишають своїх планів на півдні України. На Херсонщині рашисти хочуть провести "референдум" про входження регіону до складу Росії. Про це повідомив так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, зазначає Telegram-канал "Україна 24".

Раніше депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв про проведення "референдуму" щодо приєднання Херсонської області та так званих "Л/ДНР" вже у липні цього року.