Наслідки ранкового ракетного удару по Києву – перше відео

Микола Тищенко показав наслідки ракетного удару по Києву. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ранок неділі 5 червня у Києві розпочався з ракетних ударів Росії. Окупанти влучили у мирне підприємство у столиці. В результаті було знищено майже 700 робочих місць.

Про це повідомив нардеп Микола Тищенко в Telegram.

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Тищенко показав результати ракетного удару по столиці. Він розкритикував Росію за брехню про обстріли лише "військових об'єктів".

"Орки щодня стверджують, що обстрілюють лише "військові об'єкти" серед яких: житлові будинки у Києві, спальний район Салтівка у Харкові та мирне населення у Маріуполі, Чернігові, Миколаєві — у всіх містах України. Так і сьогодні: було повністю "звільнено" МИРНЕ підприємство у Києві. Єдиний результат рашистського "визволення" – втрата 668 робочих місць та електропостачання 63 будинками у житловому районі", – написав Тищенко.

Вибухи в Києві

Близько 6-ї ранку на лівому березі Києва прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі почули шість гучних вибухів та побачили стовп густого чорного диму. Попередній ракетний удар по столиці був 28 квітня.

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Мер Києва Віталій Кличко розповів про вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах. Одного постраждалого госпіталізували.

Глава "Укрзалізниці" Камишін розповів, що сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі Києва.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, Збройні сили РФ запустили 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена силами ППО.

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