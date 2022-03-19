Після перемоги Маріуполь перетвориться на перлину України – Нефьодова

Маріуполь після перемоги обов'язково стане перлиною України, впевнена Інна Нефьодова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація у Маріуполі дуже тяжка, але перемога обов'язково буде за Україною, і тоді великі підприємства, які працюють у місті, обов'язково його відбудують. У цьому впевнена директорка швейної фабрики "Маріта", що входить до групи "Метінвест", Інна Нефьодова.

"Ситуація у місті важка, але ми не сумніваємося у перемозі. За тиждень до початку до Маріуполя приїжджали Рінат Ахметов та Вадим Новинський, ми планували розвиток міста. Я впевнена, що після перемоги Рінат Ахметов зробить усе, щоб перетворити Маріуполь на перлину України. Ми всі повернемось, щоб відновлювати наше улюблене місто", – зазначила Нефьодова.

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Вона також розповіла, що перед війною фабрика відшила велику партію теплого одягу, яка зрештою знадобилася жителям міста, що ховаються у бомбосховищах металургійних підприємств Метінвест.

"У цих бомбосховищах жили не лише співробітники Метінвесту, а й місцеві жителі. Ми одягали всіх людей у ці утеплені костюми. Організували харчування на фабриці, готували на вогнищах. Тобто люди були одягнені, взуті та нагодовані", – сказала Нефьодова.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" облаштувала у містах присутності вже 5500 місць для переселенців із гарячих точок України. А до Запоріжжя прибули перші 80 тонн гуманітарної допомоги з польського хаба, організованого компанією: після сортування ця допомога вирушить до міст, де вона потрібна найбільше.