После победы Мариуполь превратится в жемчужину Украины – Нефедова

Мариуполь после победы обязательно станет жемчужиной Украины, уверена Инна Нефедова / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Мариуполе очень тяжелая, но победа обязательно будет за Украиной, и тогда крупные предприятия, работающие в городе, обязательно его отстроят. В этом уверена директор швейной фабрики "Марита", входящей в группу "Метинвест", Инна Нефедова.

"Ситуация в городе тяжелая, но мы не сомневаемся в победе. За неделю до начала в Мариуполь приезжали Ринат Ахметов и Вадим Новинский, мы планировали развитие города. Я уверена, что после победы Ринат Ахметов сделает все, чтобы превратить Мариуполь в жемчужину Украины. Мы все вернемся, чтобы восстанавливать наш любимый город", – отметила Нефедова.

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Она также рассказала, что перед войной фабрика отшила большую партию теплой одежды, которая в итоге понадобилась жителям города, прячущимся в бомбоубежищах металлургических предприятиях Метинвест.

"В этих бомбоубедищах жили не только сотрудники Метинвеста, но и местные жители. Мы одевали всех людей в эти утеплённые костюмы. Организовали питание на фабрике, готовили на кострах. То есть, люди были одеты, обуты и накормлены", – сказала Нефедова.

Напомним, компания "Метинвест" обустроила в городах присутствия уже 5500 мест для переселенцев из горячих точек Украины. А в Запорожье прибыли первые 80 тонн гуманитарной помощи из польского хаба, организованного компанией: после сортировки эта помощь отправится в города, где она нужна больше всего.