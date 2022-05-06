Пішов нах*й! ЗСУ підбили біля Зміїного російський фрегат "Адмірал Макаров"

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Сторожовий фрегат ВМС Росії "Адмірал Макаров" підбитий українськими військовими — про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, корабель був поцілений ракетою "Нептун" і отримав пошкодження.

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"Так-так, ви все правильно зрозуміли! Бог морів мститься кривдникам України. Фрегат "Адмірал Макаров" був закладений у лютому 2012-го на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015-го. А у 2022-му, коли взяв участь у вбивстві українців вирушив у бік крейсера "Москва", куди йому і належить!" – написав Гончаренко.

Одеське видання "Думська" повідомляє, що на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу "Буревісник", що знаходиться поблизу острова Зміїний, стався вибух з подальшим горінням.

Над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна. За попередньою інформацією, корабель був уражений українським ПКР "Нептун", пише видання.

Зазначимо, що інформація про поразку російського корабля з'явилася в соцмережах ще вчора ввечері, проте офіційного підтвердження не було.

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Цікаво, що у зведенні втрат окупантів станом на 6 травня від Генштабу зазначено: кораблів/катерів – 11 (+1) одиниць.

Знищення "Москви"

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту сталася пожежа, корабель затонув, його капітан та більшість членів екіпажу загинули.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

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Росіян, чиї родичі загинули на кораблі, переконують, що крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України та не брав участь у "спецоперації".