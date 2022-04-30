Польща та Словаччина домовилися про передачу Україні МіГ-29 – ЗМІ

Словацькі винищувачі допоможуть швидше впоратися з ворогом / Колаж "Сьогодні"

Фактично досягнуто домовленості між Словаччиною та Польщею про взаємне прикриття неба для того, щоб можна було передати Україні бойові літаки МіГ-29, які перебувають на озброєнні словацької армії.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

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Що відомо

Повідомляється, що Словаччина домовилася з сусідньою Польщею – польські винищувачі F-16 патрулюватимуть небо обох країн. Таким чином, звільняється від своїх обов'язків словацький парк винищувачів радянського виробництва, які можна передати Україні.

"Після зустрічі міністрів оборони двох країн у п'ятницю в Братиславі Польща заявила, що її ВПС почнуть патрулювання над Словаччиною в рамках спільних зусиль з надання допомоги Україні. Терміни початку патрулювання не називаються. Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що Польща втрутиться, щоб "піклуватися" про повітряний простір Словацької Республіки, коли Словаччина вирішить приземлити свої МіГ-29" ", – пише видання.

The New York Times зазначає, що Словаччина прямо не заявила, що направить свої МіГи в Україну. Проте раніше таке питання порушувалося і Братислава готова була допомогти Києву у разі вирішення питання з охороною свого повітряного простору.

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Цього місяця Словаччина також надіслала в Україну свої системи ППО радянського виробництва С-300 після того, як Сполучені Штати погодилися надати їй запасну систему ракет "Петріот" на додаток до батарей ППО, вже наданих на тимчасовій основі Німеччиною та Нідерландами.

Ситуація