Поклали на могилку: ЗСУ знищили дві "квіткові" гармати окупантів

ЗСУ знищили ворожі гармати "Гіацинт" і "Піон" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили дві російські великокаліберні гармати "Гіацинт" і "Піон".

Про це повідомило у Facebook оперативне командування "Південь".

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"Дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" – великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вогньовим нальотом українських підрозділів вкрито контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено.

"В цілому за добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 29 рашистів, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку", – розповіли в ОК "Південь".

Нагадаємо, "Піон" – 203-мм самохідна гармата великої потужності.

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"Гіацинт-Б" – 152-мм буксована гармата, призначена для знищення живої сили, вогневих засобів, озброєння та військової техніки противника на марші, в місцях зосередження та в опорних пунктах.

Американські аналітики прогнозують наступ РФ у двох областях

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що Росія перекидає сили на південний напрямок і готує наступ на Запорізьку та Херсонську області.

Метою російських військ може стати захоплення північної частини Херсонської області, що залишилася, і просування до Запоріжжя. Зокрема, до Високопілля та Архангельського в Херсонській області прибуло поповнення особового складу та техніки росіян. Там найближчим часом очікується підвищення активності бойових дій.

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В Інституті відзначили високу концентрацію російських військ в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що може свідчити про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.