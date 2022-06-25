Полетіли голови. Британська розвідка дізналася про масове зачищення генералів РФ

Фото праворуч Олександр Дворніков, фото ліворуч Андрій Сердюков. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні
Найвище командування Росії з початку червня відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.
Хто був відсторонений
- командувач повітряно-десантними військами, генерал-полковник Андрій Сердюков;
- командувач військами Південного військового округу, генерал армії Олександр Дворніков.
Зазначається, що певний період Дворніков, найімовірніше, виконував обов'язки головного оперативного командира в Україні, а тепер командування Південним військовим округом має перейти до генерал-полковника Сергія Суровікіна.
У зведенні розвідки зазначається, що центральну роль у наступі Росії на Донбасі продовжує грати Південний військовий округ.
Глава уряду Британії Борис Джонсон раніше заявив, що, за даними розвідки, найближчими місяцями наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів.
Втрати серед командного складу РФ
- Військові ліквідували командувача російської армії, генерал-майора Андрія Колесникова.
- Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії. Крім того, там же ЗСУ ліквідували командира 200 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
- Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії, полковника Андрія Захарова.
- Українські захисники ліквідували двох офіцерів – Костянтина Зізевського та Юрія Агаркова.
- В Україні було вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7 дивізії ВДВ Андрія Суховецького.
- Крім того, на території України при спробі окупації ліквідували російського полковника Віктора Ісайкіна.
- Збройні сили України ліквідували одного з найкращих російських снайперів Сергія Царкова.
- Також ЗСУ ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.