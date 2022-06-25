Полетіли голови. Британська розвідка дізналася про масове зачищення генералів РФ

Фото праворуч Олександр Дворніков, фото ліворуч Андрій Сердюков. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Найвище командування Росії з початку червня відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.

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Хто був відсторонений

командувач повітряно-десантними військами, генерал-полковник Андрій Сердюков;

командувач військами Південного військового округу, генерал армії Олександр Дворніков.

Зазначається, що певний період Дворніков, найімовірніше, виконував обов'язки головного оперативного командира в Україні, а тепер командування Південним військовим округом має перейти до генерал-полковника Сергія Суровікіна.

Генерал-полковник Сергій Суровікін

У зведенні розвідки зазначається, що центральну роль у наступі Росії на Донбасі продовжує грати Південний військовий округ.

Глава уряду Британії Борис Джонсон раніше заявив, що, за даними розвідки, найближчими місяцями наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів.

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Втрати серед командного складу РФ