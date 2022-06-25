Полетели головы. Британская разведка узнала о массовой зачистке генералов РФ

Фото справа Александр Дворников, фото слева Андрей Сердюков. Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Высшее командование России с начала июня отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине. Об этом идет речь в разведывательном обзоре Минобороны Британии в Twitter.

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Кто был отстранен

командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков;

командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников.

Отмечается, что некоторый период Дворников, скорее всего, исполнял обязанности главного оперативного командира в Украине, а теперь командование Южным военным округом должно перейти к генерал-полковнику Сергею Суровикину.

Генерал-полковник Сергей Суровикин

В сводке разведки отмечается, что центральную роль в наступлении России на Донбассе продолжает играть Южный военный округ.

Глава правительства Британии Борис Джонсон ранее заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов.

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Потери среди командного состава РФ