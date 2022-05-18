Підрив бронепоїзда РФ у Мелітополі. З'явилися нові деталі атаки партизанів України

Підрив російського бронепоїзда у Мелітополі / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 18 травня, українські партизани провели вдалу операцію з підриву бронепоїзда РФ у Мелітополі. Колаборанти терміново з'їхалися на оперативну нараду в ПК Шевченка щодо цього інциденту. Про це пише видання РІА Мелітополь.

Повідомляється, що дистанційний підрив бронепоїзда, в якому були окупанти, стався в районі м'ясокомбінату.

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Внаслідок вибуху було пошкоджено дві залізничні колії, бронепоїзд зупинено, також зупинено локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепоїздом.

Ситуація у Мелітополі

18 травня у центрі Мелітополя прогримів вибух, який чули практично у всіх районах. За свідченням місцевих жителів, у будинках ледь не вилетіли шибки, а стіни будівель вібрували. Незабаром з'ясувалося, що це був підірваний бронепоїзд армії РФ. Вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом, внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі окупанти.

Крім того, напередодні українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти намагаються це приховати і зганяють злість на населенні.

Росіяни змушують українських дітей надягати георгіївські стрічки. У школах, де директори співпрацюють з окупаційними військами, педагоги змушують учнів читати віршики про війну. Все це відбувається без згоди батьків. Окупанти нав'язують свою ідеологію, щоб знищити українську ідентичність у свідомості дітей.

У Якимівці Мелітопольського району сталася "самоліквідація" залізничного мосту. Міст використовувався російськими окупантами для перекидання військ та палива з Криму, а також для вивезення награбованого.

Вогонь ведеться по всій лінії фронту, білоруси поки що не перейшли кордон, а росіяни наступають на Донбасі – найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ дивіться у блозі Олексія Бурлакова для каналу "Україна 4.5.0".