Подоляк розповів, як парадоксально може закінчиться війна

Подоляк розповів кілька сценаріїв / Колаж "Сьогодні"

Війна не обов'язково затягнеться до зими. Військові дії на території України можуть закінчитися несподівано і не завдяки програшу Російської Федерації на Донбасі.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24".

Реклама

Заява

"Війна може бути парадоксальною. Тобто будь-якої миті вона може закінчитися, проте обов'язково на умовах України. Це потрібно розуміти. Вона може закінчитись і через місяць, а може закінчиться до зими. Тому що війна це не лише математика на полі бою – скільки є пострілів у нас, скільки є у Російської Федерації. Сьогодні, на жаль, на сході ми маємо певну концентрацію у росіян ресурсів, насамперед техніки та військових. І, звичайно, має дуже інтенсивні військові дії. Завтра ми матимемо більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери і тоді математика буде іншою. Проте, крім математики, війна має ще психологію", – наголосив Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента України, дуже багато залежить від ситуації всередині Росії.

"Багато факторів, які впливають на внутрішній світ РФ. Вони вже сьогодні є ізгоями. Вони вже сьогодні мають потужний санкційний тиск. Вони вже сьогодні репутаційно виглядають нікчемно. І все це провокує у них внутрішню паніку. У них уже точаться конфлікти. І багато таких факторів можуть призвести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться за рахунок внутрішнього конфлікту в тій же Російській Федерації, або ми отримаємо додатково щось із можливостей, які нададуть Україні більше, за рахунок чого ми можемо виграти війну, тому я б не брав лінійний календарний план", – наголосив Подоляк.

Реклама

Обстановка