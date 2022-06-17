Підготовка до наступу? У Білорусі роздали повістки та розпочали навчання з військовозобов'язаними

У Білорусі проводять військові навчання/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військовозобов'язаним громадянам Білорусі уже роздали повістки. Вони повинні прийти до військкоматів.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі YouTube-каналу "Фейгін LIVE".

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Жданов розповів, що ці навчання триватимуть до 8 липня. Також до цього часу Білорусь закрила свій повітряний простір, хоча до цієї країни і так вже ніхто не літає.

"У Білорусі почалися навчання з військкоматами і там військкомати розіслали сьогодні повістки. Вони проводитимуть навчання з мобілізації військовозобов'язаних", – сказав Жданов.

Військовий експерт зауважив, що чоловіки повинні прийти до військкоматів 17-18 червня.

Загроза нападу Білорусі

Зберігається загроза вторгнення до нашої країни ворожих військ з боку Білорусі. Саме тому 15 червня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача, де розроблялися превентивні заходи, щоб не допустити швидкого просування військ противника. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі програми "Говорить великий Львів".

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"Вчора (15 червня – Ред.) президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно. В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни", – розкрив в ефірі далеко не всі деталі Олексій Данилов.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чи розпочне Росія новий наступ за участю Білорусі. Також ми писали, що Жданов розповів про загрозу наступу Білорусі з нового напрямку.