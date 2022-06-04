Жданов розповів про загрозу наступу Білорусі з нового напрямку

Військовий експерт розповів про можливі проблеми білоруської армії

Олег Жданов зазначив, що Володимир Путін може "дотиснути" Олександра Лукашенка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна знає, що Білорусь може виставити 20-25 тисяч своїх військ, і спостерігає за білоруською армією, зокрема, на волинському напрямку, де вона розташована.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у колонці НВ.

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"Ми спостерігаємо за білоруською армією у тому плані, що є розуміння: Путін може "дотиснути" Лукашенка, і той віддасть наказ на наступ білоруської армії на Україну. Не виключаємо такої можливості. Тому ведемо спостереження за ділянкою кордону та тримаємо там необхідну кількість військ для захисту нашої території", – зазначив він.

За його словами, українське командування цілком розуміє, звідки потенційно може йти армія Білорусі. Водночас для останньої можуть виникнути деякі проблеми:

"Особливості місцевості такі, що там не розвернешся і не підеш широким фронтом. Там болота і ліси, і це сильно звужує можливості сторони, що наступає. До речі, це може бути ще одним стримуючим фактором для білоруської армії – вони будуть обмежені в маневрі, і ми можемо повторити те саме, що робили з російською армією в перший тиждень війни у Чернігівській та Сумській області. Тоді ми кришили їх у похідних колонах, коли вони входили на територію України. Особливості місцевості можуть створити такі ж умови і зіграти такий самий злий жарт із білоруською армією".

Також Олег Жданов заявив, що на кону – перебування самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка при владі. На його думку, якщо президент Росії Володимир Путін знайде спосіб залякати Лукашенка тим, що буквально завтра "усуне його від влади, якщо той не піде війною в Україну", то за таких умов Лукашенко може віддати наказ (про наступ – ред.).

"В інших випадках Лукашенко петлятиме до останнього, бо розуміє: якщо навіть віддасть наказ на наступ – це може спричинити за собою також соціальний вибух усередині самої країни. І попри те, що армія зараз не зовсім користується підтримкою населення, але вона й населення можуть об'єднатися. Тому що соціологія показує, що і населення, і армія здебільшого проти участі Білорусі у війні в Україні", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, 3 червня Олександр Лукашенко провів телефонні переговори з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем, запропонувавши "допомогти" з вивозом зерна з території України. Водночас Лукашенко не забув про вигоду і для себе.

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