Під Одесою чоловік на пляжі підірвався на міні: відео

На Одещині чоловік загинув на пляжі через міну / Фото: Колаж: Сьогодні

На чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Я не знаю, скільки ще раз потрібно повторювати всім, хто намагається стати головним кандидатом на "премію Дарвіна" – для тупих та безвідповідальних. І намагається разом із власними дітьми, маленькими чи старшими, робити селфі біля табличок, де написано "заміновано" або "міни". Як до вас ще докричатися?" – обурився Братчук.

Він нагадав, що раніше в суботу одна міна здетонувала в морі за 20 метрів від берега, а всього за півдня сталася трагедія з людськими жертвами.

У поліції оприлюднили відео з місця інциденту.

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Своєю чергою, Telegram-канал "Х*евая Одесса" повідомив, що трагедія сталася у курортному селищі Грибівка під Одесою

"Мужик загинув. Підірвався один, прийшли на пляж із сім'єю і батько пішов міряти глибину, в результаті є*ануло і підкинуло на кілька метрів", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загиблий був переселенцем із Донецької області.

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На одеському узбережжі виявили смертельний "трофей"

31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну.

В результаті шторму в Чорному морі одну з ворожих мін зірвало з кріплення і відправило хвилями прямо до берега.

На щастя, людей на пляжі не було. Небезпечну знахідку знешкодили спеціалісти ВМС ЗСУ.