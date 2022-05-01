Під Миколаєвом після удару РФ здійнявся стовп помаранчевого диму: Кім пояснив, що сталося

Під Миколаєвом у небо піднявся стовп рожевого диму / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві пролунав вибух, користувачі Мережі повідомляли про рожевий стовп диму. Візуально він був схожий на гриб.

Пізніше інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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У повідомленні він натякнув на те, що приліт був по об'єкту з добривами.

"Окупанти проти українських добрив", – написав Кім.

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Пізніше він зазначив, що "хмара вже біла". Після перевірки глава області заявив, що "повітря чисте".

"Селітра/нітроамофоску. Повітря чисте , – додав голова ОВА.

Окупанти обстрілюють Сумську область

Російські окупанти провокаційно обстрілюють Сумську область. Ворог використовує міномети.

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"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад пів сотні "прильотів" за останні пів години", – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що наразі втрати людей від обстрілу уточнюються.

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