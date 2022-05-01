Під Миколаєвом після удару РФ здійнявся стовп помаранчевого диму: Кім пояснив, що сталося

Під Миколаєвом у небо піднявся стовп рожевого диму / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаєві пролунав вибух, користувачі Мережі повідомляли про рожевий стовп диму. Візуально він був схожий на гриб.
Пізніше інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У повідомленні він натякнув на те, що приліт був по об'єкту з добривами.
"Окупанти проти українських добрив", – написав Кім.
Пізніше він зазначив, що "хмара вже біла". Після перевірки глава області заявив, що "повітря чисте".
"Селітра/нітроамофоску. Повітря чисте , – додав голова ОВА.
Окупанти обстрілюють Сумську область
Російські окупанти провокаційно обстрілюють Сумську область. Ворог використовує міномети.
"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад пів сотні "прильотів" за останні пів години", – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив, що наразі втрати людей від обстрілу уточнюються.