Под Николаевом после удара РФ взвился столб оранжевого дыма: Ким объяснил, что произошло

Под Николаевом в небо поднялся столб розового дыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве прогремел взрыв, пользователи Сети сообщали о розовом столбе дыма. Визуально он был похож на гриб.

Позже информацию подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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В сообщении он намекнул на то, что "прилет" был по объекту с удобрениями.

"Оккупанты против украинских удобрений", – написал Ким.

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Позже он отметил, что "туча уже белая". После проверки глава области заявил, что "воздух чист".

"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чист", – добавил глава ОВА.

Оккупанты обстреливают Сумскую область

Российские оккупанты провокационно обстреливают Сумскую область. Враг использует минометы.

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"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни "прилетов" за последние полчаса", — сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что в настоящее время потери людей от обстрелов уточняются.

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