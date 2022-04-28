Під Мелітополем почалась справжня партизанська війна – мер Федоров

Іван Федоров розповів про ситуацію на окупованих територіях Запорізької області / Фото: Колаж: Сьогодні

На окупованих територіях Запорізької області в Мелітополі сформувався патріотичний партизанський рух.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного марафону на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Що стосується патріотичного руху на окупованих територіях Мелітополя, він дуже сильний", – заявив мелітопольський міський голова.

Він додав, що, за даними української розвідки, партизани позбавили життя вже сотню окупантів.

Федоров наголосив, що мешканці Мелітополя хочуть жити в проєвропейській демократичній країні. Це було добре видно в перші дні окупації, коли на центральних площах та вулицях міста відбувались багатотисячні мітинги.

"Окупанти вважали, що арештами активістів вони зможуть зламати патріотичний проукраїнський дух мелітопольців. Але це не вдалося", – підкреслив мер.

Очільник міста також прокоментував підрив залізничного мосту в Якимівці, який стався вранці 28 квітня.

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"В мене тут подвійне відчуття, адже руйнується наша інфраструктура. З іншого боку, перекрився канал зв’язку з Кримом, яким окупанти постачали техніку, щоб вбивати наших людей", – сказав Федоров.

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