Под Мелитополем началась настоящая партизанская война – мэр Федоров

Иван Федоров рассказал о ситуации на оккупированных территориях Запорожской области / Фото: Коллаж: Сегодня

На оккупированных территориях Запорожской области в Мелитополе сформировалось патриотическое партизанское движение.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного марафона на YouTube-канале "Украина 24".

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"Что касается патриотического движения на оккупированных территориях Мелитополя, оно очень сильное", – заявил мелитопольский городской голова.

Он добавил, что, по данным украинской разведки, партизаны лишили жизни уже сотню оккупантов.

Федоров подчеркнул, что жители Мелитополя хотят жить в проевропейской демократической стране. Это было хорошо видно в первые дни оккупации, когда на центральных площадях и улицах города проходили многотысячные митинги.

"Оккупанты считали, что арестами активистов они смогут сломать патриотический проукраинский дух мелитопольцев. Но это не удалось", – подчеркнул мэр.

Глава города также прокомментировал подрыв железнодорожного моста в Якимовке, который произошел утром 28 апреля

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"У меня здесь двойственное ощущение, ведь разрушается наша инфраструктура. С другой стороны, перекрылся канал связи с Крымом, по которому оккупанты поставляли технику, чтобы убивать наших людей", – сказал Федоров.

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