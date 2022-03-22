Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону: є полонені

Окупанти захопили колону на російському блокпості на в'їзді в Мангуш / Колаж "Сьогодні"

З Бердянська евакуювали 1100 маріупольців сьогодні, 22 березня. Наразі люди перебувають у безпеці у Запоріжжі. Також завдяки гуманітарному коридорувиїхали 5926 осіб на власному транспорті. Однак із селища Микільське та села Мелекіне окупанти не випустили евакуаційні автобуси.

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

Реклама

"Окупаційні війська сьогодні порушили домовленості і не пустили автобуси для евакуації маріупольців із селища Микільське та села Мелекіне. 11 автобусів та 2 машини державної служби надзвичайних ситуацій були захоплені на російському блокпості на в'їзді до Мангуша і відведені у невідомому напрямку", – стверджує Ірина Верещук.

Також окупанти взяли у заручники 4 офіцерів ДСНС та 11 водіїв. Наразі ведуться переговори, щоб звільнити полонених.

Гуманітарна допомога у Бердянську

До міста заїхали 24 автобуси, які завтра, 23 березня, о 09:00 вивозитимуть людей. Разом з автобусами завезли до Бердянська також 2 вантажівки гуманітарної допомоги та 2 муковози.

Реклама

До міста планують відправити додаткові автобуси та бензовози з пальним для дозаправки автомобілів.

Реклама

Зникли п'ять водіїв та лікар із колони з гуманітарною допомогою

Російські окупанти у Харківській області захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалася у напрямку до Вовчанська в Харківській області

За словами Ірини Верещук, зник зв'язок із п'ятьма водіями та одним лікарем:

Кашкаров Артем – водій швидкої;

Бурда Артем – лікар;

Гончаренко Владислав – водій;

Позинь Павло – водій;

Корнійко Павло – водій;

Маслов Олександр – водій.

"Ми ведемо переговори щодо повернення наших людей", – додала Верещук.

Раніше ми писали: