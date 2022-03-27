Під Києвом загинув Герой України Павло Усов – подробиці

Старший лейтенант Усов загинув 11 березня. Фото: колаж "Сьогодні"

У російсько-українській війні загинув Герой України Павло Усов. Перед смертю він знищив кілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Старший лейтенант захищав Луганщину та Донеччину, а з початком повномасштабного вторгнення фашистських загарбників в Україну самовіддано став на захист Київщини.

11 березня 2022 року загинув у танковому бою під Києвом, попередньо знищивши кілька одиниць ворожої техніки.

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