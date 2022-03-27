Под Киевом погиб Герой Украины Павел Усов – подробности

Старший лейтенант Усов погиб 11 марта. Фото: коллаж "Сегодня"

В российско-украинской войне погиб Герой Украины Павел Усов. Перед гибелью он уничтожил несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

Старший лейтенант защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения фашистских захватчиков в Украину самоотверженно стал на защиту Киевщины.

11 марта 2022 года погиб в танковом бою под Киевом, предварительно уничтожив несколько единиц вражеской техники.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":