Під Києвом окупанти вбили мирних, які втекли від війни: тіла знайшли на трасі (відео)

Тіла людей лежали біля знищеного автомобіля / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти вбили мирних людей, які їхали автомобілем Житомирською трасою в напрямку від Києва.

Про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

"Це злочин. Для Гааги. Люди втікали від війни, але їх зустріли росіяни. І вбили. Житомирська траса, у напрямку від Києва, біля с.Мила", – йдеться у повідомленні.

Очевидці агресії російських окупантів можуть допомогти

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідчення на спеціальну електронну пошту.

"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", – йдеться у повідомленні.

Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Надсилайте документи, фото, аудіо- та відеофайли на електронну адресу: otp.informationdesk@icc-cpi.int

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