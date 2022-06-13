Під Харковом епічно знищили техніку ворога – експерт натякнув на партизанів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині підбили російську військову техніку. Опубліковано відео, на якому видно, що в колоні горить техніка та детонує боєкомплект. Запис оприлюднив військовий експерт та блогер Олександр Коваленко, відомий у мережі під ніком Злий Одесіт.

"Ну, ви зрозуміли. Просто закоротило проводку", – прокоментував він, натякаючи на партизанів.

Місце дії – Харківська область, Великий Бурлук. Цікаво, що від Великого Бурлука до найближчих позицій ЗСУ – понад 40 км. Населений пункт знаходиться в тилу російських військових і є одним із вузлів на шляху постачання Ізюмського угруповання окупантів.

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"Бавовни" у Росії

Раніше повідомлялося, що у Брянській області Росії місцеві жителі знову повідомляють про невідомі "бавовни". При цьому на сайті брянського МНС немає інформації.

Фото з місця передбачуваного НП з'явилися у соцмережах. У місцевих пабліках активно обговорювалися гучні вибухи, що лунали з боку кордону.

Додамо, станом на 110-й день протистояння українського народу російському військовому вторгненню ворог втратив близько 32 300 особового складу, 1432 танки, понад 3 тисячі бойових машин, 213 літаків і багато іншої техніки.