Под Харьковом эпично уничтожили технику врага — эксперт намекнул на партизан

Украинцы уничтожили технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области подбили российскую военную технику. Опубликовано видео, на котором видно, что в колонне горит техника и детонирует боекомплект. Запись обнародовал военный эксперт и блогер Александр Коваленко, известный в сети под ником Злой Одессит.

"Ну, вы поняли. Просто закоротило проводку", — прокомментировал он, намекая на партизан.

Место действия — Харьковская область, Великий Бурлук. Интересно, что от Великого Бурлука до ближайших позиций ВСУ — более 40 км. Населенный пункт находится в тылу российских военных и является одним из узлов на пути снабжения Изюмской группировки оккупантов.

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"Хлопки" в России

Ранее сообщалось, что в Брянской области России местные жители снова сообщают о неизвестных "хлопках". При этом на сайте брянского МЧС информации нет.

Фото с места предполагаемого ЧП появились в соцсетях. В местных пабликах активно обсуждались громкие взрывы, доносящиеся со стороны границы.

Добавим, по состоянию на 110-й день противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг потерял около 32 300 личного состава, 1432 танка, более 3 тысяч боевых машин, 213 самолетов и много другой техники.