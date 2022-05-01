Під Бєлгородом чутно вибухи, підірвано військовий склад окупантів

У Білгородській області 1 травня були чутні вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бєлгородській області РФ 1 травня у кількох населених пунктах було зафіксовано вибухи.

"Після серії хлопків за Бєлгородом перекрито міст через Сіверський Донець", – повідомляє Telegram-канал "Белгородский осведомитель".

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Також повідомляють, що за пів години до того, як на горизонті в Бєлгородській області з'явився стовп диму, у небі кружляли гелікоптери.

Як пише Telegram-канал "Жесть Белгород", вибухи чути в районі населеного пункту Томарівка.

Telegram-канал "Україна 24", посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє, що, ймовірно, підірвано військові склади в Томарівці.

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У Бєлгороді оголосили набір добровольців

Раніше в Бєлгороді містян запросили вступити в добровільну народну дружину. Це може бути пов'язано з вибухами на нафтобазі, а також через зруйновану залізницю.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про диверсію. За його словами, біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.

В українській розвідці заявили, що спецслужби РФ планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. За даними ГУР, можуть бути завдані ракетно-бомбові удари по Бєлгороду або одному з міст Криму.