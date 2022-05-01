Под Белгородом слышны взрывы, подорван военный склад оккупантов

В Белгородской области 1 мая были слышны взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белгородской области РФ 1 мая в нескольких населенных пунктах были зафиксированы взрывы.

"После серии хлопков за Белгородом, перекрыт мост через Северский Донец", – сообщает Telegram-канал "Белгородский осведомитель".

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Как пишет Telegram-канал "Жесть Белгород", взрывы слышны в районе населенного пункта Томаровка.

Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на российские СМИ сообщает, что вероятно, подорваны военные склады в Томаровке.