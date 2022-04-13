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Майже 20 000 солдатів та 800 танків: у Генштабі назвали втрати РФ на 13 квітня

13 квітня, 10:43
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Ворог втрачає свою техніку та людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 739 танків. Минулої доби, 12 квітня, ЗСУ ліквідували близько 19 800 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19800 осіб,
  • танків ‒ 739 од.
  • бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,
  • артилерійських систем – 358 од.,
  • РСЗВ – 115 од.,
  • засоби ППО – 64 од.,
  • літаків – 158 од.,
  • вертольотів – 143 од.,
  • автомобільної техніки – 1429 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як РФ коментує великі втрати

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

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"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прес-секретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

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"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.