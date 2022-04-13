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Почти 20 000 солдат и 800 танков: в Генштабе назвали потери РФ на 13 апреля

13 апреля, 10:43
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Враг теряет свою технику и людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 739 танков. За прошлые сутки,12 апреля, ВСУ ликвидировали около 19 800 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19800 человек,
  • танков ‒ 739 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
  • артиллерийских систем – 358 ед,
  • РСЗО – 115 ед,
  • средства ПВО – 64 ед,
  • самолетов – 158 ед,
  • вертолетов – 143 ед,
  • автомобильной техники – 1429 ед,
  • корабли/катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
  • Специальная техника – ​​25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как РФ комментирует большие потери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.

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"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.

При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.

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"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.