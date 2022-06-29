Перші емоції рідних "азовців" після їхнього звільнення (відео)

Україна чекає додому на всіх своїх героїв / Колаж "Сьогодні"

Представники Асоціації сімей захисників "Азовсталі" повідомили, що продовжать свою діяльність до повернення всіх українських бійців на батьківщину. Про це повідомили представниці штабу Тетяна Харько та Катерина Попова, які були присутні під час обміну полонених військовослужбовців з "Азовсталі" на полонених окупантів.

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"Сьогодні ми можемо сказати, що перші захисники "Азовсталі" повернулися до нас. Дуже велике щастя бачити їхні усмішки, бачити їхні очі. Ми чекаємо абсолютно кожного захисника. Я дуже чекаю на свого брата і абсолютно кожного героя, хто захищав нашу Україну. Ми дуже вдячні абсолютно кожній людині, яка доклала свою руку до цієї важливої справи", – сказала Тетяна Харько.

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"Ми дуже вдячні Головному управлінню розвідки Міноборони України за те, що мали сьогодні можливість бути тут і переконатися в тому, що наші захисники повертаються додому. Асоціація працюватиме доти, доки останній захисник не повернеться додому живий і цілий", – наголосила Катерина Попова.

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