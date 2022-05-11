Перехоплення СБУ. Гарматне м'ясо з "ДНР" в шоці від командирів РФ

Окупанти з "ДНР" не задоволені російськими командирами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мобілізовані з так званої "ДНР" окупанти порівнюють російську армію з "зоною". Вони звинувачують керівництво РФ в обмані й маніпуляціях і не знають, коли зможуть повернутися додому. До того ж відверто не виконують накази командирів.

Про це йдеться в радіоперехопленні, опублікованому СБУ.

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Окупанти хвилюються, що війна може затягнутися і їх протримають на фронті пів року.

"Кажуть, що типу "нас тут немає". І ось ми побоюємося, що нас пів року тут триматимуть... Тут у нас у всіх настрої вже упадницькі... Якби хоча б точно сказали якісь дати... Навіть на зоні людина сидить" – вона знає свій термін. Буде добре поводитися – випустять раніше. А тут ось така фігня", – говорити загарбник.

Він розповідає, що його "побратими" настільки хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.

"Ми зараз якось навіть не поспішаємо з виконанням наказів. Тому що інколи вони змінюються на протилежні", – резюмує окупант.

В СБУ хвалять такий підхід. Але радять краще взагалі ігнорувати накази російських командирів або й скласти зброю, щоб зберегти життя.

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