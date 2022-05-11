Перехоплення СБУ. Батько окупанта дав синові пораду про шапку з лайном

Солдати РФ готуються до бунтів. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські солдати перестають довіряти своїм командирам і практично готові до заколотів та відкритої непокори .

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ .

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"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!" А сам він десь на дивані сидить там, випиває, напевно ..." , – розповідає батькові окупант, який разом із своїм підрозділом намагається вижити на Харківщині.

Обурений чоловік радить синові не ризикувати життям, а йти у "відмову". І щоб помститися командирам за таке ставлення, радить: "Як тільки вискочиш – можна знімати погони, в шапку, бледь, насрати і надіти на голову своєму комбату або комбригу. І нехай, бл*, ходить, втирається! Пішли вони нах*й, бл*, з такою війнушкою ..." .

"Оскільки, хоч і пізно, але до нього дійшло, що "красиві, сильні, потужні командири – лише у телевізорі", додали в СБУ.

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