Перед наступом на Слов'янськ РФ атакує ще одне місто – ISW

Окупанти РФ. Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові РФ найближчими днями можуть встановити контроль над територією Луганської області.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

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Після, ймовірно, окупанти віддадуть пріоритет ударам по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернутися до Слов'янська та Бахмута.

Відхід українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик миттєвого оточення, українські сили можуть продовжити звільнення з боями на кордоні біля траси E40 зі Слов'янська до Бахмута.

Українські війська, ймовірно, створять загрозу російським наземним лініям комунікації (GLOC), що пролягають від Білгорода на південь Харківської області, за допомогою переданої Заходом артилерії.

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Так, зазначається, що вчора російським військам вдалося зайти до Лисичанська і просунутися межею міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але й не повідомляли про оборонні бої навколо міста.

Також аналітики прокоментували повідомлення Міністерства оборони про те, що 2 липня начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов проінспектував угруповання російських військ в Україні.

"Російське керівництво чутливе до чуток про чищення високопоставлених російських офіцерів", – зазначають аналітики.

Також йдеться про те, що Кремль, ймовірно, також прагне зберегти або відновити довіру до російського військового керівництва на тлі серйозної організаційної реструктуризації, невдач і великої кількості жертв, як раніше повідомляв ISW.

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Раніше ми повідомляли, що на Півдні ЗСУ погнали окупантів на запасні рубежі оборони.

Також нагадаємо, Генштаб озвучив найвбивчіший напрямок для РФ.