Перед наступлением на Славянск РФ атакует еще один город – ISW

Оккупанты РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"

Военные РФ в ближайшие дни могут установят контроль над территорией Луганской области.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

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После, вероятно, оккупанты отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к Славянску и Бахмуту.

Отход украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск мгновенного окружения, украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут.

Украинские войска, вероятно, создадут угрозу российским наземным линиям коммуникации (GLOC), пролегающим от Белгорода к югу Харьковской области, с помощью переданной Западом артиллерии.

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Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг города.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

"Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров", – отмечают аналитики.

Также говорится, что Кремль, вероятно, также стремится сохранить или восстановить доверие к российскому военному руководству на фоне серьезной организационной реструктуризации, неудач и большого количества жертв, как ранее сообщал ISW.

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Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ погнали оккупантов на запасные рубежи обороны.

Также напомним, Генштаб озвучил самое убийственное направление для РФ.