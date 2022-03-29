Папа Римський подарував швидку лікарні у Львівській області

Україні передали подарунок від Папи Римського / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск подарував Україні автомобіль швидкої допомоги, який було передано до однієї з лікарень Львівщини.

Про це розповів голова Львівської обласної військової держадміністрації Максим Козицький.

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Папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський особисто привіз автомобіль до Львова. Щоб передати подарунок від понтифіка українцям, він провів за кермом 22 години.

"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", – сказав він.

Папа Римський закликав зупинити війну

Папа Римський Франциск відкинув використання Росією терміну "спеціальна військова операція" для її вторгнення в Україну, заявивши, що країна страждає від війни, і закликав до негайного припинення бойових дій.

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"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання", – сказав Папа у своєму щотижневому зверненні.

Він закликав до миру, створення гуманітарних коридорів та повернення до переговорів.

Ватикан на боці України

Глава Римсько-католицької церкви Папа Римський Франциск планує відвідати Україну. Точну дату візиту поки що не анонсовано.