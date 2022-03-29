Папа Римский подарил скорую больнице во Львовской области

Украине передали подарок от Папы Римского / Фото: Коллаж: Сегодня
Папа Римский Франциск подарил Украине автомобиль скорой помощи, который был передан одной из больниц Львовщины.
Об этом рассказал глава Львовской областной военной госадминистрации Максим Козицкий.
Папский жертвенник кардинал-дьякон Конрад Краевский лично привез автомобиль во Львов. Чтобы передать подарок от понтифика украинцам, он провел за рулем 22 часа.
"Преодолев путь более 2 тысяч километров, кардинал-дьякон отметил, что чувствует легкую усталость и большую благодарность украинскому народу, который стал на защиту не только своей страны, но и всей Европы", – сказал он.
Папа Римский призывал остановить войну
Папа Римский Франциск отверг использование Россией термина "специальная военная операция" для ее вторжения в Украину, заявив, что страна страдает от войны, и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
"В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушение и страдания", – сказал Папа в своем еженедельном обращении.
Он призвал к миру, созданию гуманитарных коридоров и возвращению к переговорам.
Ватикан на стороне Украины
- Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Точная дата визита пока не анонсирована.
- 30 ноября Зеленский позвал Папу Римского в Украину, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча на украинской земле станет судьбоносным событием. Украинский лидер встречался с главой Римско-католической церкви единственный раз в феврале 2020 года.
- 18 апреля Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за военным обострением на Донбассе, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня.