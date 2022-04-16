Відступаючи від Чернігова, окупанти намагалися завдати максимальної шкоди – розвідка Великої Британії

Російські окупанти мінували територію Чернігівської області та підривали мости. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, відходячи з північних областей України, підривали мости та встановлювали міни. Це створило серйозну проблему доставки гуманітарної допомоги на звільнені території.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в Twitter.

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Зазначається, що дорожня інфраструктура в районах України, що постраждали від конфлікту, зазнала значних збитків.

"Російські війська посилили ситуацію, зруйнувавши мости, встановивши міни та залишивши транспортні засоби на ключових маршрутах у міру відходу з півночі України", – повідомила британська розвідка.

Так, внаслідок руйнування річкових переходів у Чернігові та його околицях у самому місті залишився лише один пішохідний міст через річку Десна. До війни у місті проживало близько 285 тисяч жителів.

"Пошкодження транспортної інфраструктури України наразі є серйозною проблемою для доставки гуманітарної допомоги в райони, раніше окуповані Росією", – додали в розвідці Великої Британії.

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Чернігівська область готова до нового наступу РФ

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо станеться, то українські військові дадуть відсіч.

Чаус зазначив, що не готовий говорити про те, що війна на Чернігівщині завершилася.

"Точно, ні. І це не залежить від того, чи намагатимуться вони заходити до нас по суші. Війна триває, війна в Україні. Чернігівщина її відчула. Розслаблятися рано. Суб'єктивно і чисто логічно, по-перше, враховуючи, що вони підірвали мости в області, їм це буде важко. По-друге, наші Збройні сили готові та зайняли позиції біля державного кордону", – сказав Чаус.

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