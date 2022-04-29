Від ракетного удару РФ по Києву загинула журналістка та продюсерка "Радіо Свобода"

В Києві загинула журналістка Віра Гірич. / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналістка та продюсерка Віра Гирич загинула внаслідок ракетного удару Росії по Києву 28 квітня. Її тіло знайшли під уламками сьогодні зранку.

Про це повідомляє Радіо Свобода, де працювала загибла останні чотири роки.

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Життя журналістки обірвалося після того, як ворожа ракета влучила в її будинок.

Колега загиблої Олександр Демченко опублікував фото автомобіля журналістки, який був пошкоджений унаслідок удару.

"Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідали як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку", – написав він.

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Автомобіль Віри Гирич. Фото: Олександр Демченко

Також загибель журналістки підтвердив депутат Микола Княжицький.

"Ми з Вірою дуже давно були знайомі. Вона якийсь час працювала на телеканалі Еспресо. Жах. Щойно писала у фейсбуці про батьків, що пережили окупацію. Вічная пам‘ять..." – написав він.

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Під час вторгнення російських військ до Київської області Гирич виїхала до Дрогобича. Але потім повернулася до столиці.

Ненавиділа Путіна всією душею

Радник голови МВС Антон Геращенко також повідомив про смерть журналістки. Він розповів, що особисто знав Віру Гирич і був з нею на зв'язку протягом двох місяців війни.

"Боже мій! Я знав особисто Віру Гирич, журналістку Радіо Свобода, яка була вчора вбита путінською ракетою. Усі ці два місяці війни ми були з нею на зв'язку. Вона просила мене давати коментарі, просила долучитися до ефірів. Ненавиділа Путіна всією душею", – написав Геращенко.

Родина Віри Гирич врятувалася від окупації

10 квітня журналістка в Facebook розповіла історію своїх батьків, які вирвалися з окупації. А ще вона жартувала про кота Бандеру, який гуляв під дулами російських танків.

"Місяць в повній ізоляції, без зв’язку, світла, води і газу. У свої вісімдесят батьки це випробування витримали! Відновити мережі швидко не вдасться, але найголовніше – є зв’язок і є можливість підвозити харчі", – писала Віра Гирич.

Що відомо про ракетний удар по Києву

Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігалася хмара диму, загорілася одна з будівель. Як повідомляв Telegram-канал "Сьогодні", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік від центру.

Згодом стало відомо, що дві ракети прилетіли в Шевченківський район.

Зранку 29 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок ракетного удару постраждали 10 осіб, з них чотири опинилися в лікарні. Крім того, під завалами знайшли тіло загиблої людини.

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