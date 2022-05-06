Орєшкін розкрив план Путина на 9 травня

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Президент РФ Володимир Путін планує подати 9 травня росіянам як свою перемогу сухопутний коридор в анексований Крим через територію України, переконаний російський політичний географ Дмитро Орєшкін. За його словами, Україна має відповісти на ці плани. Водночас після такої "перемоги" в Росії почнеться справжня катастрофа через санкції, вважає Орєшкін. Про це він розповів телеведучому Олегу Панюті в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Своїм телеглядачам Путін 9 травня представить широку перемогу у вигляді прокладеного сухопутного коридор від Ростовської області до Криму", — наголосив він.

На думку Дмитра Орєшкіна, аудиторія Путіна "з’їсть цей пиріжок з глини". Експерт вважає, що в Росії є приблизно 25% "лютих нацистів", які розчаруються в Путіні за умови поразки у війні та вважатимуть його "боягузом і бабою".

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"Для інших цілком можна зліпити з глини та палок симпатичну дитячу пасочку, яка називатиметься "сухопутний коридор в Крим". Звісно, краще було б провести парад перемоги в Києві, але вийшло не по кишені. Ну проведемо в Маріуполі, Донецьку і Москві, нічого страшного. Роздути перемогу 9 травня Путіну, напевно, вдасться", — каже він.

Інша справа, переконаний експерт, що Україна також готує "сюрпризи" на 9 травня. Вперше в Кремлі побоюються цього свята.

"Думаю, російські військові зараз погано сплять. Якби я був українським стратегом, я б з усієї сили намагався щось до 9 травня підготувати в якості переваги цьому глиняному пиріжку російської пропаганди", — сказав він.

Орєшкін зазначає, що після того, як Путін продасть перемогу народові, почнеться справжня катастрофа через дію санкцій, які накопичуються.

"9 травня Путін переживе. Та якщо війна не скінчиться, а я думаю, вона не скінчиться, тут почнеться найважче для його режиму. Вмикається кишкомотальна машина євросанкцій, пункт раз. Зростаючий український спротив через поставки зброї, пункт два. У Путіна буде все менше грошей, а в Україні прибуватиме зброя, досвід і мотивація, щоб бити по Путіну", — сказав експерт.

Стан дисонансу в сприйнятті війни в Україні в російському суспільстві зростатиме, і стане критичним восени.

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"Через кілька місяців кількість похоронок перейде в якісні зміни в моїй країні, і це буде для Путіна погана новина", — підсумував Орєшкін.

Плани РФ на 9 травня