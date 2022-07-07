Окупанти виводять частину військ і замінюють на невмотивовані підрозділи – Генштаб

В Генштабі ЗСУ розповіли, як окупанти поповнюють значні втрати / Фото: Колаж: Сьогодні

Командування армії Росії намагається компенсувати великі втрати особового складу і техніки, залучаючи до бойових дій немотивовані і погано оснащені підрозділи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки на території України. Так, за наявною інформацією, командування Центрального військового округу збройних сил Російської Федерації змушено виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Натомість намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що тривають заходи примусової мобілізації особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільне комплектування засобами захисту. На цей час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації становить близько 8 тисяч осіб", – розповіли у Генштабі.

У Генштабі повідомили про втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.07 орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1602 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8);

артилерійських систем – 815 (+3);

РСЗВ ‒ 247 (+0);

засобів ППО ‒ 107 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 667 (+3);

крилатих ракет ‒ 155 (+2);

кораблів/катерів ‒ 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17);

спеціальної техніки ‒ 66 (+1).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Ведучий та журналіст Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив про втрати ворога станом на 7 липня: