Оккупанты выводят часть войск и заменяют немотивированными подразделениями – Генштаб

В Генштабе ВСУ рассказали, как оккупанты пополняют значительные потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Командование армии России пытается компенсировать большие потери личного состава и техники, вовлекая в боевые действия немотивированные и плохо оснащенные подразделения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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"Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. При этом пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области.

"Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительное комплектование средствами защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации составляет около 8 тысяч человек", – рассказали в Генштабе.

В Генштабе сообщили о потерях оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составляют:

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личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1602 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3797 (+8) ед;

артиллерийских систем – 815 (+3) ед;

РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;

средств ПВО ‒ 107 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов – 187 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);

крылатых ракет – 155 (+2);

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2665 (+17) ед;

специальной техники – 66 (+1).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Ведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил о потерях врага по состоянию на 7 июля: