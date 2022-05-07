Окупанти випустили ракети на Одещині (фото)

Ворог ударив ракетами на Одещині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти чотирма крилатими ракетами завдали удару на Одещині. Про це в Telegram написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Росіяни завдали ракетних ударів чотирма крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих немає", – заявив Братчук.

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Оперативне командування "Південь" повідомило Facebook , що по Одеській області завдано ракетного удару 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

"Ворог продовжує не тільки фізичну руйнацію інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація непохитна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо", – йдеться у повідомленні.

Незабаром мер Одеси Геннадій Труханов повідомив Telegram-каналі , Що місто знаходиться "під ракетним обстрілом", також він закликав жителів міста залишатися в укриттях.