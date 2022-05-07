Оккупанты выпустили ракеты по Одесской области (фото)

Враг ударил ракетами по Одесской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты четырьмя крылатыми ракетами нанесли удар по Одесской области. Об этом в Telegram написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Россияне нанесли ракетные удары четырьмя крылатыми ракетами по Одесской области. Пострадавших нет", – заявил Братчук.

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Оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook, что по Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим", – говорится в сообщении.

Вскоре мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в Telegram-канале, что город находится "под ракетным обстрелом", также он призвал жителей города оставаться в укрытиях.