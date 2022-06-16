Окупанти на Херсонщині взялися за новонароджених: що придумали орки

Окупанти насильно виписують "громадянство РФ". Фото: колаж "Сьогодні"

На Херсонщині окупанти заявили, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство РФ.

Про це повідомив так званий заступник голови окупаційної "ВГА", колаборант Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАСС.

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"Всі діти, народжені в Херсонській області після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії", – йдеться у повідомленні.

За його словами, діти-сироти громадянство Росії вже набули.

Стремоусов додав, що на російські паспорти в області нібито "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах".

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Колаборант також каже, що в області подано понад 10 тисяч заяв про російське громадянство.

Ситуація у Херсоні

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, досить взяти окупантів у півкільце і притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачання цьому угрупованню, і воно довго не витримає.

"Це справді так. До речі, цей плацдарм на річці Інгулець – саме для цього ми його і підготували, щоб наступати у напрямку Нової Каховки, для розсічення російського угруповання на правому березі Дніпра на дві частини – північну та південну, Криворізьку та Херсонську. І це дійсно може послужити фактично відсіканням цих угруповань, постачання яких буде утруднено, майже як в оточенні. Залишиться тільки річка Дніпро, тільки уплав можна буде", – сказав він.

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