Окупанти влаштували екскурсію у драмтеатр в Маріуполі, де загинули сотні людей

Росіяни цинічно поглумилися над жертвами маріупольського драмтеатру. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як окупанти закінчили розбирати завали на місці розбомбленого Драматичного театру в Маріуполі, вони вигадали нове цинічне дійство. В місці, яке стало могилою для сотень людей, почали влаштовувати екскурсії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він зазначив, що цинізму окупантів немає меж.

"Після розбору завалів Драматичного театру та відкриття скверу для вільного відвідування, окупанти влаштували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по місту. Фінальною точкою була екскурсія всередині драмтеатру. Справжнє свято на костях", – наголосив Андрющенко.

Він додав, що тепер люди побачили, як виглядає драмтеатр зсередини. А також, як поводяться окупанти і їх ставлення до горя Маріуполя.

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"І ще одна деталь. Більше поблизу Драмтеатру неможна годувати голубів. Вони теж всі зникли", – додав Андрющенко.

Обстріл драмтеатру

Російська авіація 16 березня завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.

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25 березня Маріупольська міська рада заявила, що в драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

Це підтвердив також і мер Маріуполя Вадим Бойченко 27 березня. Люди, які загинули, на момент авіаудару обідали.

19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбирають завали розбомбленого драмтеатру. Два дні поспіль вони вивозили тіла загиблих вантажівками. Тепер фактично неможливо буде встановити реальну кількість жертв бомбардування драмтеатру.