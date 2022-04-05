Окупанти знищили дендропарк під Києвом: вкрали навіть садові інструменти

Територія дендропарку до та після вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знищили дендропарк у селі Мотижин під Києвом – розбомбили будівлі й техніку на території парку, а також викрали садові інструменти.

Про це повідомляє у Facebook адміністрація приватного дендропарку "Добропарк".

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"Друзі, нарешті можемо вийти на зв’язок і відповісти на ваші численні повідомлення. На жаль, ворог завдав нещадного удару і по "Добропарку". Повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструменти орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко", – йдеться в повідомлення.

Водночас, у "Добропарку" зазначили, що персонал, на щастя, живий та в безпеці.

Зеленський заявив, що російські війська знищують мирні міста

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що країна продовжує готуватись до ще жорстокішої активності окупантів.

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"Кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста", – сказав він.

За його словами, у багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти "робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому".